民進黨桃園市長參選人林智堅買水果犒賞競總夥伴。（蔡明亘攝）

美國眾議院議長裴洛西昨晚結束台灣行前往南韓，大陸宣布在台周邊海空域畫出6個海空域進行軍事演習，更公布禁止多項台灣農漁產品輸入，台海氣氛緊張。對此，民進黨桃園市長參選人林智堅表示，民主是大家共同捍衛的普世價值，不期待也不願意看見言語或軍事行動上的恐嚇。

林智堅今早在桃園市長鄭文燦陪同下，在大溪展開第2場市場掃街行程，不少支持者要求合照氣氛熱絡。林表示，選舉期間非常喜歡去市場，可看到形形色色的居民生活，還能品嚐在地美食，今日來到大溪除了握緊民眾雙手請託外，也要買一些農民自種的水果，犒賞競總夥伴。

針對裴洛西離台後發聲明稱，北京不能阻止任何人到台灣參訪，林智堅說，很歡迎裴洛西來台，這期間台灣民眾皆非常熱情，民主是我們共同捍衛的普世價值，自由更是國人共同期待的生活，歡迎更多國際友人來台，看看台灣民主自由的好生活。

共軍今起連續3天在台周邊海空域實施軍演，林智堅直言「我們譴責這種破壞區域和平的方式」，台灣人民都期待自由經濟與繁榮，不期待也不願意看見像這種言語或軍事行動上的恐嚇。

鄭文燦也提到，國際社會高強度報導裴洛西訪台一事，她也清楚表明是來挺台灣、挺民主，她希望能有更多國際上的領導者能造訪台灣。鄭說，台灣在印太戰略地區扮演不可或缺的角色，追求和平和保護民主是不變的價值，也希望透過對話進行交流，相信大陸的反應令國際社會都無法認同，做法更是與全世界追求民主和平是背道而馳。