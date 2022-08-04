今（4日）是七夕情人節，命理老師在命理專欄《旺好運》發文分享，求姻緣、旺桃花的4大妙招，包括在桃花星位放花、喝天孫水、塗指甲油及拜月老等，讓單身者也可以在這個充滿戀愛能量的時期，替自己招來好桃花，也讓人際關係更好。

一、桃花星位放花

七夕情人節這天「喜星」、「桃花星」位在房子九格北方，主宰人際關係、異性緣、事業，可在此方位擺放正在開花的植物或放置粉紅色水晶球，皆可增加異性緣及人際關係，亦可提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子（意指空心）或空花瓶（意指虛情假意），以免造成爛桃花。

二、喝天孫水旺桃花、開智慧、治病

史記，天官書云「織女，天女孫也又稱天孫」，傳說在農曆7月7日早上5點至7點（卯時）打一桶水、井水、泉水，如無則以自來水貯儲，稱為天孫水或聖水。這天所取的天孫水加些桃花泡澡可以旺桃花。

天孫水可長久保存不壞，用來煎藥據說可治慢性病；用來洗臉可「開臉、開智慧、開人和」；用來洗澡可幫助考運、去除厄運；加些桃花泡澡則可以旺桃花。建議七夕情人節這天一定要洗頭，將煩惱污穢洗掉，如家中有患精神疾病者，或中邪、中魔之人，則可用天孫水洗頭、洗全身，幫助恢復精神。

三、塗指甲油

七夕日也稱「紅鸞日」，女性可在這天塗指甲油來增加對異性的吸引力，年輕女性可增加紅鸞星動；上了年紀的女性則有延壽之意，不過指甲油顏色務必慎選，應以硃砂紅或丹紅為主，切忌用白色及黑色。

四、拜月老

到月老廟求月下老人賜姻緣，祭拜供品應準備「糖果」，甜甜月老的嘴；「鮮花」，與身旁對象可以盡快開花結果；「五色水果」，圓形尤佳，一切圓滿吉利；「紅棗」，祈求姻緣早點完成；「桂圓」，圓滿順利。

祭拜時記得告訴月老自己的姓名、住家地址、農曆出生年月日、理想對象條件，內容越詳細越好，請月老協助物色適合的對象、賜良緣，若覓得好對象，日後記得要回廟裡奉上喜餅、喜糖敬謝，要說到做到。