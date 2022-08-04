政府推動邁向2050淨零轉型，蔡英文總統今天表示，為了拓展再生能源，政府積極開發各種可能。臺灣河川高低落差大，具備發展水力發電的優勢。政府已經準備一系列政策，來支持小水力發電的發展。除了發展綠能，也希望在不同的在地社區當中，能夠實踐小水力發電的專業和知識，進一步帶動地方創生。

今天是第6屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽，蔡英文總統以錄影方式致詞表示，邁向2050淨零轉型，是目前臺灣的重要目標。要完成這項目標，需要透過政府及民間合作，共同帶動許多領域的綠色轉型，才有辦法達成。

為了拓展再生能源，她說，政府積極開發各種可能。除了太陽光電以及離岸風電之外，也非常鼓勵發展小水力、地熱、生質能及氫能等多元的再生能源技術。許多小型項目的累積，可以集結成為巨大的力量，加速整體淨零轉型的進程。

蔡英文指出，臺灣的河川高低落差大，透過地勢落差跟流速，就可以具備發展水力發電的優勢。政府已經準備了一系列政策，來支持小水力發電的發展。除了發展綠能，我們也希望在不同的在地社區當中，能夠實踐小水力發電的專業和知識，進一步帶動地方創生。

她認為，再生能源具有在地、分散的特性，用來支持農村、漁村和原鄉部落的發展，非常適合。此次比賽能夠發揮花蓮獨特的水力資源特色，來促進綠能發展，並且繁榮地方。「你們都是臺灣推動低碳轉型的重要助力。打造更永續的臺灣，我們一起來努力」。