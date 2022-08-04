天后碧昂絲（Beyoncé）近日發暌違6年新專輯《Renaissance》陷爭議風波，繼被美國知名女歌手Kelis指控新歌抄襲，並炮轟「缺乏做人最基本的素養」，日前又因其新歌《Heated》使用了侮辱腦性麻痹患者的詞語，被腦性麻痺作家漢娜迪維妮爆氣投書。

據外媒The Washington Post的報導，天后新歌中出現的侮辱性字眼就是「Spaz」，該詞彙一般用來形容痙攣性麻痺患者，也常用來指腦性麻痺患者，經過長年演變之後，這個字眼成為一種具有羞辱意義的詞彙。更令腦性麻痺作家漢娜迪維妮（Hannah Diviney）感到憤怒的是她此前才抨擊另一名女歌手麗珠（Lizzo）的新曲《Grrlrs》出現該字眼，沒想到在全球擁有如此大影響力的碧昂絲及其團隊竟然沒有一點警覺性，該作家無奈表示，「我的心沉了下來」。

對此，碧昂絲團隊回應，並非刻意使用該字眼，並將會修改歌詞，不過目前沒有給予完成修改的時間表。

碧昂絲新曲6日前被Kelis在IG指控抄襲她的昔日歌曲，Kelis在影片中憤怒炮轟碧昂絲，「妳真的缺乏做人最基本的教養，我們同為黑人女性在這個圈子生存，有多辛苦妳知我知。」據調查，碧昂絲新歌《Energy》確實採樣了Kelis先前發佈的歌曲《Get Along With You》，但因該詞曲創作者僅列出了Pharrell Williams和Chad Hug，因此碧昂絲團隊取用時未知會Kelis的作法並不算侵犯版權，最後碧昂絲團隊仍在曲目列表上列出酷莉絲的名字，雖有掛名，但這種「強迫中獎」的感覺還是讓Kelis非常不悅。