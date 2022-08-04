前新光醫院副院長黃芳彥因涉嫌幫前總統統陳水扁、吳淑珍所收受的二次金改賄款，洗錢至美國600萬2000元美金，另一度協助吳淑珍以6000萬台幣購買寶徠豪宅，事後潛逃美國13年，成為扁案頭號通緝犯，去年傳出在美國加州過世，台北地檢署因接獲駐外使館的電報，證實黃死亡，4日以被告死亡為由，將黃芳彥不起訴處分。

檢方指出，黃芳彥在扁案中涉犯替扁家洗錢2億多元，2008年逃亡赴美，跨海供出吳淑珍保管75件珠寶鑽石價值約1億，2009年3月18日通緝黃，黃成為首位遭特偵組發布通緝的「頭號通緝犯」，時效到2034年1月22日。

特偵組裁撤後，扁案移轉北檢，北檢持續對黃發布通緝。檢方懷疑，黃在2004年間收受扁珍的二次金改賄款約2.2億元協助洗錢，自2005年至2008年將賄款以現金存款方式匯入他在新加坡帳戶，再轉匯至美國，金額約600萬2000元美金，事後有部分資金疑為扁子陳致中在美國購買2處房產。

2006年因陸續爆發吳淑珍捲入SOGO經營權案、扁婿趙建銘涉台開內線交易案，黃因此曾找馬永成及辜仲諒等人商議，吳淑珍即將藏在國泰世華銀行保管室8億元鉅款，請元大馬家將其中的7.4億匯至國外。

另外6000萬元，吳請黃協助買寶徠豪宅。2008年黃離境赴美，遭檢方通緝。去年3月驚傳黃在美國加州死亡，黃芳彥陳屍車中，車上有酒和安眠藥，外傳車上有槍。檢方因接獲外交部駐洛杉磯辦事處的電報，證實黃已死亡，今將黃不起訴。

不過，檢方查出，黃除將扁珍洗錢外，另幫珍藏匿一批珠寶鑽飾。2009年1月23日，黃自洛杉磯致電特偵組，供認幫吳藏匿一批珠寶，特偵組搜索黃住處，在其西裝口袋找到75件珠寶，包括6款名錶、11顆裸鑽、58件珠寶，經鑑定裸鑽價值4700多萬，珠寶價值5500多萬元。

吳淑珍被查扣的75件裸鑽、珠寶，特偵組原是藏放在前發言人陳雲南辦公室的保險箱，2009年9月特偵組遷至國防部文化園區，才以最高檢名義、前檢察總長陳聰明為代表人，向台銀租保管箱藏放。這批珠寶之後移送北檢，並改用北檢檢察長林邦樑名義續租。