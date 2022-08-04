看見台灣基金會致力讓世界認識台灣的美好與價值，繼去年成功籌辦「精緻文化美食論壇」，今年再度受文化部邀請，將在8/10於高雄展覽館，續辦「2022精緻文化美食論壇」，號召全球美食翹楚，以一場探討風土永續價值與文化力量為主題的高峰對話及精緻體驗，讓世界看到台灣文化美食的不凡價值。

論壇匯聚美食領域7位名家重磅登場，包括由德國米其林三星主廚托馬斯·布納(Thomas Bühner)與基金會執行長陳文堂共同探討「從風土創造價值」；東京藍帶校區行政主廚暨學術總監吉爾．宮伯茲(Gilles Compañy)分享實踐經驗，高餐藍帶法式糕點教學主廚弗洛里安·吉列梅諾(Florian Guillemenot)帶來結合台灣風土的法式甜點；獲得首屆綠色餐飲指南大獎的台灣主廚簡天才及多次米其林指南推薦的西班牙主廚丹尼爾·內格雷拉(Daniel Negreira)雙廚交流，以精緻餐飲形式呈現台灣風土美食的優雅面貌；更舉辦「山海匯‧豐台灣」大眾體驗活動，由台菜名店阿霞飯店主廚吳健豪帶領大眾認識台灣風土的美好，同時邀集高雄型農大聯盟、高雄餐旅大學等產學界以在地食育體驗共襄盛舉，內容豐富，精采可期。