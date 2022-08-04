美國聯邦眾議員沃洛斯基的座車今天在印第安納州與另一輛車迎面對撞，沃洛斯基傷重不治。總統拜登與正在亞洲進行訪問的眾院議長裴洛西聞訊後，均表達哀悼之意。

美聯社和路透社報導，印第安納州艾克哈特郡（Elkhart County）警長辦公室表示，今天下午12時30分左右，州內高速公路有一輛車跨越中線，正面撞上沃洛斯基（Jackie Walorski）搭乘的休旅車。休旅車內3人身亡，這3人分別是58歲的沃洛斯基、她28歲的聯絡室主任湯姆森（Emma Thomson）及27歲地區經理波茲（Zachery Potts）。

有關單位說，另一輛車的女性駕駛同樣喪生。

共和黨籍、在聯邦眾議院歲計委員會服務的沃洛斯基，2012年首度當選印第安納州聯邦眾議員，過去曾在印第安納州議會服務6年，也曾以傳教士身分與丈夫在羅馬尼亞待了4年，還在印州南本德（South Bend）擔任過電視新聞記者。

民主黨籍的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發布聲明說，沃洛斯基「竭力將她北印第安納選民的聲音帶進國會，她的寬厚讓她贏得了兩黨同仁的敬重」。

裴洛西同時下令美國國會大廈降半旗以示哀悼。

民主黨籍的總統拜登聞訊後也表示，他和沃洛斯基「或許代表不同的政黨，在諸多議題上意見相左，但她在聯邦眾議院歲計委員會所做的工作，讓她贏得了兩黨同仁的敬重」。白宮同樣表示將降半旗以表對沃洛斯基的敬意。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110804