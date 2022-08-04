美國眾議院議長裴洛西訪台，民進黨台北市長參選人陳時中昨表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊就有想要左右逢源的感覺，蔣反批不同意見就被打成中共同路人。陳時中今受訪時強調自己並沒有講中共同路人，不要對號入座。

陳時中昨指出，他看國民黨台北市長參選人蔣萬安的態度是歡迎的，但他團隊的其他成員是不歡迎的，整個團隊就有想要左右逢源的感覺。蔣萬安說，兩岸關係緊張情勢升高，會有人擔心很正常，不需要過度曲解，民進黨永遠只會把不同意見的人打成中共同路人，分化彼此，無法團結台灣。

對此，陳時中表示，他並沒有講（中共同路人），不要對號入座，他完全沒有提到，只是講蔣萬安的團隊與他的講法在精神面有很大不同，大家問他左右逢源的事情，他只是類比，「我也不會把這事情當作中共同路人」。

至於蔣萬安團隊問題，陳時中表示，他會說有點想要左右逢源，「感覺上是這樣，兩邊講法不一致」。

另外，台北市家長會長聯合會日前舉行中等學校校長就職晚宴，字畫卻是由台北市副市長黃珊珊落款，引發質疑。陳時中說，他沒有看到畫作，不過因為她現在是副市長非提名人或候選人，副市長身分要提名落款沒意見。