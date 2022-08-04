台中1名王姓男子去年出獄之際，1群友人叫了2名傳播妹幫其慶祝，未料，王男酒後難忍小頭慾望，硬上其中1名傳播妹，慘被對方報警提告。台中地院審結，依強制性交罪，處王男5年徒刑。可上訴。

判決書指出，王姓男子去年8月間出獄，2日後其友人在租屋處喝酒替王男慶祝，還叫來2名傳播小姐A與B助興，期間王男與A女一同上樓抽菸，趁機亂摸A女身體並親吻，要求發生性行為遭拒，A女見狀便打算下樓，但王男以體型優勢強行把A女拉到別層樓房間，扯下A女裙子硬上1次。

事後A女崩潰告知其經紀人，並在經紀人陪同下前往醫院驗傷，再前往警局報警提告，警方獲報後將王男帶回移送地檢署，全案經由台中地檢署偵結起訴。

對此，王男坦承有與A女發生性關係，但否認強迫對方，稱兩人為合意性交，且他有詢問A女要不要發生做愛，A女回應，「很久沒有做愛了」，後來也與A女舌吻成功，此外，A女身上的外傷不多，就經驗法則來說，若違反當事人意願發生性關係，四肢理應會留下發生衝突的傷痕，認為自己並無違反A女意願。

台中地院法官勘驗A女的證詞，認定A女前後證述始終如一，前後無矛盾，可信度極高，A女陳述性侵過程與案件審理過程的反應等，均足以認定其指控有據，此外，A女當天所著的裙子照片可清楚看見右側拉鍊損壞，完全無法滑動等，故不採信王男說詞，依犯強制性交罪，處其5年徒刑。可上訴。

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