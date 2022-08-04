55歲女星周海媚因演出《倚天屠龍記》而有「最美周芷若」封號，她在北京定居多年，雖然作品量減少，仍不忘透過微博分享近況，最近她接受媒體專訪，連換了多套不同風格的服飾，其中一件深V雙肩帶黑色性感禮服讓人眼睛一亮，傲人上圍難得見客，但也有人覺得周海媚有點幸福肥，手臂跟肩膀肉都多了不少。

周海媚可說是演藝圈的美魔女代表，過去她和呂良偉有過一段短命婚姻，恢復單身後她依舊將生活過得充實快樂，並不時分享和家中5隻愛犬的生活日常，沒想到上月引來過度熱心網友問：「這麼有愛，為什麼不生個孩子來帶？」，讓周海媚忍不住反嗆：「與你何干？」

周海媚受訪罕見秀性感。（圖／翻攝自Share分享客微博）

去年，周海媚上直播節目，聽到女網友常被催婚，當時她霸氣力挺對方說：「我54歲了，我也沒結婚，怎麼了？難道我不活了？」並勉勵對方要活出自己的人生，不要活在別人的評價中。而不僅不在乎婚姻，周海媚也崇尚自然美，不喜歡在臉上動手腳，她認為年齡只是一個數字，心態活得年輕自在比較重要。

周海媚穿深V禮服。（圖／翻攝自Share分享客微博）

最近，周海媚工作室轉發了她接受《Share分享客》專訪的採訪花絮，文中透露周海媚私下狀態自在在、放鬆，還相當有幽默感，個性直接又好親近，「回望那些港片裡的角色，彷彿強大的自信之後，給了她更多的空間享受生活」，而片中可見周海媚連續換了多套服裝，頂著一頭短髮的她時而穿旗袍展現優雅，時而換上深V禮服秀性感，網友見此回應：「姐姐這身材胖了不少，但微胖身材更加迷人」、「為什麼周海媚還是這麼年輕漂亮呀，而且性格好棒哦」、「重點是海媚姐給人的感覺，很舒服，很大氣」、「一直都很喜歡姐姐演的劇」。