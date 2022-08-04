匯率是一個國家綜合實力之一，影響升貶原因很多，包括政治穩定性、經濟成長力、就業蓬勃度、還有通貨膨漲等。其中，政策利率也是一個重要因子。美元近期頗為強勢下，為了不讓自己匯價表現太差，亞洲新興經濟體除了升息外，現在也正靠著自己所存的外匯存底來應戰。

為了阻貶，印度、泰國以及韓國採取出脫美元方式，因此外匯存底從2022年迄今，合計減少1150億美元左右。雖然亞洲多數央行也靠升息來力抗通膨，但調升利率還是以抑制物價大漲為主，並不是為了縮小與美元之間利差。

亞洲新興市場央行希望藉著緩步升息壓抑通膨大漲，但不願見經濟成長動力熄火。瑞穗銀行指出，這些央行對一直升息並不太積極，因此，外匯存底也提供另種可讓貨幣升值，以及打壓輸入性通膨的政策工具。

擁有最大新興市場頭銜的中國大陸，也是全球外匯存底最多的國家，政策操作跟其它國家拼命升息有些不同。為了不讓自己力推的新冠病毒清零措施影響到當地金流，除調降部分基準貸款利率外，人行也在2022年釋出1,790億美元，將外匯存底降至3.07兆美元左右。

馬來西亞投資銀行Maybank認為，不少亞洲央行利用前陣子外資流入以及美國還是利率很低的時候，趁機注入大量外匯存底，而現在也到了可以利用的階段。因為，貨幣穩定可拉抬對經濟的信心，以及避免出口商還有借款者產生資金困擾。

尤其對較小以及開放程度大的經濟體而言，匯價更是不能波動太大。公道而言，世界上幾乎沒有一個經濟體可倖免於美元一直升值所帶來的衝擊。不過，不太願意大幅升息的亞洲新興市場，匯價表現相對而言還算不錯，因為尚未失控。

2022年到現在，印度已減少620億美元外匯存底，基準利率也只有調高90個基本點。另外，就算印度央行在5日時還會再升息50個基本點，也就是兩碼，還是遠低於聯準會開始升息迄今的225個基本點或9碼。

近來，印度盧比兌美元已經貶到創新低紀錄，不過，跟區域內其它貨幣相比，盧比表現還擠得上前段班。巴克萊銀行認為，相較於歐美，印度與韓國有相對較低利率，還有市場也對當地股票與科技產業重拾興趣，預估將有助於盧比以及韓元未來走勢。

韓國約從一年前的現在開始升息，不過幅度遠低於美國。根據統計，韓國外匯存底水位降低約250億美元，韓元從2022年迄今至少貶值9%，並且來到2009年新低點。

另外，泰國外匯存底也減少280億美元左右，當地利率卻還是維持在有史以來最低沒變。同時，泰銖走貶8%，創2006年以來新低。至於菲律賓、印尼以及馬來西亞，2022年的外匯存底水位也都是下降的。

各國外匯存底中，美元並不是唯一，但亞洲新興市場外匯存底紛紛下降，有可能是因為其它持有的外國貨幣兌美元貶值，造成存量因此降低。故亞洲央行調節美元，只是其中之一原因。

要讓自己的法幣升值，除了利用外匯存底或調整利率外還有更多方法，像是印度已放寬規定，希望能吸引更多外資注入。同時，韓國也下令自己龐大的國民年金基金，要積極在海外市場進行避險操作。

日本金融集團野村控股認為，升息並不一定是可以幫忙匯價走升的政策工具，因為默許貨幣有一定程度的貶值，以及擴大外匯存底內容組合，也是各國央行正在進行的另種保護匯率方式。