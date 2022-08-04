美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，雖僅留停19小時就飛往下個目的地，仍造成台海局勢緊張，引發全球關注，藝人吳鳳表示土耳其媒體這段期間不斷聯繫，希望他能傳達第一手消息，接著吐露內心話：「這叫做自由，這叫做真正的台灣價值」。

吳鳳來台將近16年，在演藝圈繳出漂亮成績單，常常推廣台灣美好的他，透露美國眾議院議長裴洛西來訪台灣，引發全球關注，土耳其媒體更不斷與他聯繫，希望能把第一手消息傳達給他們，他經過連日觀察後，發現土耳其媒體跟民眾都很挺台灣跟民主的努力，強調台灣本來有自己的決定權，所以不管誰去台灣都應該熱烈歡迎。

吳鳳透露在土耳其的旅行中，感受到土耳其人對台灣的好奇心，對很多人而言，台灣雖是個遙遠且陌生的地方，但他仍用心介紹這塊美麗的寶島給所有人認識，強調不管其他人怎麼看我們，這都是身為台灣人必須要做的事，對於裴洛西旋風訪台，他也吐露內心話：「這叫做自由，這叫做真正的台灣價值」。

對此，網友紛紛留言：「我喜歡你真的把自己當成台灣人，謝謝你也支持你」、「感謝你的相挺，相信台灣會更好。讓世界看到台灣的民主存在價值」、「你真的是秤職的兩國橋樑啊」、「謝謝台灣女婿，有你真好」。