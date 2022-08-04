家畜所與嘉義林區管理處啟動帝雉保護專案，輔導山區犬貓植晶片、打疫苗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

家畜所與嘉義林區管理處啟動帝雉保護專案，積極進行宣導。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山傳放養犬隻伏擊帝雉、獼猴 嘉縣啟動帝雉保護專案

今年4月嘉義縣政府接獲阿里山有犬隻伏擊國際瀕危鳥類「帝雉」，家畜疾病所立刻動員捕捉危害犬隻，時隔不到3個月，又傳出有犬隻騷擾帝雉和台灣獼猴，經查發現是當地店家放養犬隻所為，除依動物保護法與野生動物保育法嚴處飼主，家畜所也與嘉義林區管理處啟動帝雉保護專案。

家畜所所長林珮如說，4月間接獲阿里山國家森林遊樂區內被國際列為瀕危鳥類的「帝雉」遭浪犬騷擾，動物保護管制隊人員馬立刻上山捕抓，2天不分日夜努力終於把該區域造成危害的犬隻全數補抓，且絕育後開放認養，不予回放，結果日前又有民眾通報，說親眼看見戴項圈犬隻侵擾帝雉，經嘉義林管處調閱監視器，清晰拍下犬隻撲趕獼猴、帝雉畫面，證實「行凶者」為當地商家所放養的犬隻。

為保護瀕危野生動物，家畜所會同林管處阿里山工作站人員再次啟動「帝雉保護專案」，針對山區民眾飼養犬貓輔導應繫繩外，並應完成絕育、植入晶片寵登與注射狂犬病疫苗等飼主責任，無飼主犬貓全數捕抓移除不回放，林珮如說，希望民眾務必配合，在動保及野保考量中取得平衡，還給帝雉及野生動物一個安全棲息的環境。

另，林珮如表示，為防範狂犬病，林務局公告國內24處森林遊樂區禁止攜帶犬、貓與哺乳類動物進入，呼籲民眾千萬不要棄養、餵養與放養犬貓，且飼主所飼養的犬貓如造成野生動物死亡，將涉及動物保護法與野生動物保育法相關刑法，呼籲民眾不要心存僥倖。