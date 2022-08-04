大陸不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，解放軍宣布今（4日）起將連三日在台灣領海周邊，劃設六個演習區進行實彈演習，其中一個演習區最西側距小琉球僅9.5公里，讓不少人想起了1995-1996年的台海飛彈危機，當時演習「攻勢」是怎開始的、飛彈又在何處落地？

1995年時任總統的李登輝以私人行程為由訪美，引發大陸強烈不滿，同時也因1996年總統大選在即，大陸有意阻止李登輝連任，於是在台灣海峽進行大規模軍演。演習分別在1995年與1996年各進行一次。

1995年7月21日至28日，大陸分別從福建永安、江西省鉛山基地前後共發射4枚M9型（東風-15飛彈）短程彈道飛彈，目標設定在富貴角以北70海浬處，以及高雄西南方外海48公里處，包括東北角1枚，高雄外海3枚，均擊中目標。

依《中國時報》1996年3月14日報導，國防部軍事發言人室13日上午先證實中共於13日發射一枚地對地導彈，研判屬於Ｍ9（東風-15）飛彈，落於高雄西端目標區內。至於發射地點與確實時間，及彈著點，軍事發言人均未公布。但據了解，該飛彈是在台北時間凌晨4時許發射，發射地點在福建永安附近，飛彈落於高雄外海48公里處。