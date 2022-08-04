美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨日（3）傍晚結束訪台，引發大陸宣布將在今日12時起至周日（7）12時，在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演，兩岸情勢再度升溫。港媒評論指出，除了軍演，大陸更暫停進口了數百種台灣食品、農漁產品，並暫停對台出口天然砂，對相關業者造成重創，可見裴洛西所帶來的風險與後果主要由台灣買單。

香港媒體《中評社》今日評論表示，裴洛西離台隔天，大陸隨即開始在台灣周邊海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，可見裴洛西訪台所帶來的風險與後果，主要由台灣承受。

評論分析，台灣的「買單」項目，包括政治軍事與經濟等方面。前者例如軍演與各類軍事設施擾台；在經濟方面，裴洛西訪台前後，大陸暫停進口了數百種台灣食品、農漁產品，以及暫停對台出口天然砂，動作相當大，有關部門雖未提及「裴洛西」三個字，但明眼人一看便知是怎麼回事。

對此，評論引述民進黨前立委郭正亮所言，美國對大陸這種「類封鎖」悶不吭聲，日、韓航班乖乖遵守禁令，形同承認「演習區是大陸勢力範圍」，進一步強調，美國所謂的「堅定承諾」，並不包括不讓大陸把台灣團團圍住做軍演，更直言：「裴洛西走了，雷根號也走了，留下美國的堅定承諾在茫茫的風裡。」