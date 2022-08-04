由知名片商「華納兄弟」所推出的DC超級英雄系列電影，只要一推出都會吸引大批影迷前來觀賞，因此片商不惜砸下大錢精心製作，只為了獲得觀眾肯定，但即使如此，也不是每一部片都能順利上映。近日便傳出耗資9000萬美元（約新台幣27億元）打造的電影《蝙蝠女》（Batgirl），因試片會上的反應不佳而遭到片商腰斬，讓影迷們相當驚訝。

由古巴裔美國女星萊絲莉葛雷斯（Leslie Grace）所主演的電影《蝙蝠女》，原本預計拍攝完成後將於串流平台「HBO Max」上播出，但根據外國媒體的報導，今年4月華納兄弟與與Discovery合併後，成立了全新的整合部門「華納兄弟探索」（Warner Bros. Discovery），將更審慎地檢視每一部作品，而尚未製作完成的《蝙蝠女》，卻在進行內部秘密試片後，被高層批評為品質低劣的電影「看起來非常廉價」而遭到無情腰斬，即使前期製作已砸下鉅額，高層依然決定及時止血。

不過，事後也傳出另一個說法，解釋「華納兄弟探索」會如此大刀闊斧的修改製作方針，捨去如《蝙蝠女》這樣為串流平台所拍攝的種小型製作項目，主要是為了專注投資在戲院票房的商業大片上。

而《蝙蝠女》的女主角萊絲莉葛雷斯，不久前才在社群媒體上曝光自己穿著蝙蝠女戰袍的照片，並感謝製作團隊讓自己能獲得這次寶貴的演出經驗，忍不住想讓世界看到這部精采作品，如今卻被無情腰斬，可見她及粉絲們會有多失望。不過，有消息指出華納高層似乎有意繼續和萊絲莉葛雷斯，以及導演阿迪爾艾爾阿比（Adil El Arbi）和畢拉爾法拉（Bilall Fallah）繼續合作，因此對他們來說不一定是損失。