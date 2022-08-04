專營煤炭批發的「勇實貿易」負責人陳建飛， 涉嫌以國外不實交易單據，向銀行詐貸9億元，台北地院重判11年6月徒刑，但檢方再查出，陳男另涉嫌偽造台電公司與國外燃煤供應商的交易提單及發票，向台灣銀行、上海銀行7家銀行詐貸11億6000多萬元。台北地檢署再依《銀行法》起訴陳男及員工6人。

經營煤炭批發20多年的勇實貿易，是業界知名業者。檢調查出，陳建飛等人由於投資失利，為填補公司資金缺口，自2013年起向銀行提出與國外知名煤業集團假交易合約，再持不實商業發票及提單，向銀行詐貸。

檢調查出，陳建飛涉嫌以國外不實交易單據，自2013年起向兆豐、板信2間銀行詐貸9億元，今年4月27日台北地院依2個詐騙銀行罪，判處陳建飛11年6月徒刑。

但調查局再查出，陳建飛等人偽造台電公司與國外燃煤供應商的交易提單及發票，分別向台銀天母分行、上海銀行文山分行、華泰銀行、華南銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、新光銀行連城分行等7家銀行申請進口融資，詐貸美金3767萬8998.1元，折合台幣11億6904萬8934.9元，北檢再依《銀行法》起訴陳男及員工共6人。