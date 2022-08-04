今天在大聯盟場上馬林魚以3：0擊退紅人，此戰他們派出目前國聯賽揚獎大熱門阿坎塔拉(Sandy Alcantara)登板先發，這名26歲投手再次繳出令人驚艷的成績，用105球一路投完9局取得完封勝，順利奪下本季第10勝，自責分率下修到1.88，在國聯傲視群雄，真的非常強勢！

大聯盟官網之前公布了上半季賽揚獎票選領先者，阿坎塔拉奪下26張第1名選票，明星賽前已連13場至少投滿7局，而下半季的前兩戰他11局失了6分，狀況不佳，不過今天他一次把狀態拉回，主投9局僅被敲6安打無失分，有3次三振1次保送，一人痛快宰制對手。

而他今天仍有幾次差點失分，首局就馬上遇到滿壘危機，但他成功化解，7局又紅人被索拉諾(Donovan Solano)、阿奇諾(Aristides Aquino)敲安攻佔一二壘，他隨即製造雙殺打再次度過難關，8、9局上演三上三下，最後僅用105球取得完封勝。

Sandy Alcantara > Any pitcher you're going to name in our mentions pic.twitter.com/CpCaxccaxU — Bally Sports Florida: Marlins (@BallyMarlins) August 4, 2022

阿坎塔拉本季出賽22場，取得10勝4敗自責分率1.88成績，每局被上壘率0.93，雖然勝投不是最頂尖，但超低的自責分率排在國聯龍頭寶座，在全聯盟也僅落後太空人韋藍德(Justin Verlander)的1.81，目前在國聯較強勁對手有白襪的希斯(Dylan Cease)，他拿下11勝4敗自責分率2.01佳績。