繼周二公布強勁的第二季財報之後，馬士基(Maersk)周三表示，隨著耐久財銷售「停滯」，導致平面電視和傢俱在倉庫裡堆積如山，預計今年全球貨櫃需求將下降。

此前由於消費者需求激增以及新冠疫情，導致主要港口貨櫃堵塞，讓近幾季航運業的貨運價格和利潤飆升；但生活成本危機扭轉了這一趨勢。

馬士基表示，通膨和經濟形勢惡化，抑制了消費者需求，可能導致全球航運市場在今年底前恢復到正常化。

執行長Soren Skou對記者表示「耐久消費品的銷售已經停滯」。「消費者此前已經買到了他們所需的新沙發、廚房、平面電視和花園傢俱」。

不過，也有一些積極的跡象。Skou說，「另一方面，在快時尚和生活風格產品中，比如耐吉(Nike)和其它品牌，仍有很多需求」。

馬士基表示，今年第二季船舶裝載的貨櫃數量為年減7.4%。

執行長表示，「庫存的增加，將限制了未來幾季的貨櫃需求，這也是我們預計市場將在年底出現放緩的原因之一」。

馬士基此前在周二公布了優於預測的第二季業績，並將全球貨櫃需求預測下調至-1%至+1%區間的下端。周二該公司還上調了2022年的獲利指引，認為全球供應鏈壅塞現象，其持續時間比預期得更長。

在供應方面，馬士基最新表示，交貨時間依然漫長。包括卡車和倉儲方面的陸路瓶頸等，此方面的能量限制何時會獲得緩解，仍是個未知數。

馬士基表示，儘管由於擁堵問題，第二季的總體運費仍居高不下，但短期和即期運費，相較於第一季均有所下降。