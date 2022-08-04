桌球選手張琬清今年5月在全大運奪下女子單打銅牌，在球場上被拍下認真比賽的模樣，她擁有漂亮的五官，再加上仙氣飄飄的氣質，在當時掀起不小的話題度，讓網友紛紛開玩笑道她是新「桌球女神」，而她本人休息2個月後，近日首度透過IG發聲分享未來的下一步計畫。

張琬清在日前透過IG更新近況，是曬出一系列在小琉球海邊的美照，開玩笑自嘲：「國考胖了三公斤沒資格穿比基尼」，雖然沒有穿著比基尼，但不禁讓人聯想到過去她Po出比基尼大方展露身材的照片，不只有有豐滿上圍，更有纖腰大長腿，讓人不禁喊戀愛了。

在未來規畫方面，張琬清透露：「2個月前發生這些事的時候我因為要準備國考，沒有心力去好好的消化跟澄清，所以乾脆先關版好好讀書，一直拖到現在才來解釋。」並解釋道自己在桌球這條路上，受過很多師長與隊友的幫助，只是後來因為眾多因素考量，並沒有選擇這條路，而是選擇做一個普通的學生，考上中山女高，讀了藥學系。」

張琬清Po出比基尼照片，網友讚嘆連連。(圖/張琬清 IG)

至於打桌球，則變成了張琬清平常的消遣娛樂，偶爾打打比賽見、見以前的同學和交新的朋友，「但還是很開心能有這個機會讓大家關注到桌球這個運動，謝謝大家的支持～以後終於有空常常來跟大家分享生活了哈哈哈，也希望大家可以繼續為台灣努力的選手們加油！」