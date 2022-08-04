高雄三民區克武路一棟透天厝長期堆置大量雜物，造成老鼠、蟑螂橫行，嚴重影響附近環境衛生，清潔隊動員239人花了5天才將環境整理乾淨，但此狀況已經影響附近房價，同一條巷子的千萬透天厝年初賣掉時只賣650萬。

居住在該透天厝的康姓男子長達十年在屋內堆放雜物，屋內所有空間，幾乎都堆滿紙箱及雜物，連走路都很困難，造成滿屋子蟑螂、老鼠，屢屢發出惡臭，讓住附近的鄰居相當困擾，捕鼠籠半年下來抓到上百隻老鼠，相當離譜。

終於在清潔隊的強勢介入下，花費5天動員239名清潔隊員、垃圾車及回收車將近30車次、1台吊車、4台消毒機具，清理出31.58噸一般垃圾及2.63噸資源回收物，此外，屋內還有3部廢棄車輛、冰箱及大型魚缸等廢棄物，清除、處理費高達68萬2745元。

該透天厝的環境過於髒亂也影響當地房價，實際登錄顯示，同巷弄的房子十年來只成交2戶，金額分別是700萬與650萬，對比附近地區的千萬價值有不小落差。

三立新聞網報導，高雄市房仲公會副理事長鄭啟峰坦言，房價本來就會受環境影響，隔壁若是宮廟或摩托車店，都會受到影響，更可況是如此的居住環境，「康男住處的隔壁、對面的物件，可說是幾乎不可能賣掉」。