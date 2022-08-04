炎熱的夏季不少民眾消暑行程選擇前往海邊衝浪、浮潛，擁抱蔚藍的大海，卻也潛藏了許多危險。產險業者表示，民眾活動前可妥善利用「海域綜合保險」來降低遊玩的風險。

雖然國人出遊有的人會投保旅遊平安險，但是一般旅平險並不包含海域特定事故風險。泰安產險表示，旅遊平安險主要是保障旅途中因意外事故所導致之人身損害，但在海灘遊玩可能發生，例如：中暑、熱暈厥、衝浪觸礁、游泳失溫、潛水夫病等特定事故的風險，但在旅遊平安險中是沒有承保這些風險。

因此，有專為海域活動設計的專屬保險─海域綜合保險，其的保障包括海域相關活動，例如：衝浪、浮潛、泛舟、香蕉船等發生意外或上述特定事故。泰安產險表示，以該公司網路投保海域活動第二類－套餐B為例，包含200萬元的失能或身故保險、20萬元的實支實付醫療保險及50萬元的緊急救援費用（如失蹤搜尋、救護、遺體移送所衍生的費用），每日只需167元。

泰安產險說，安排戲水活動時，衡量自身健康狀態，慎選安全水域，並隨時掌握天氣與海象資訊，做足安全防範，才能盡情享受水上樂趣。