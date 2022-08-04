美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台於3日離開，3日晚間國防部網站即傳出遭駭客攻擊癱瘓，對此，民進黨立委王美惠今（4日）在立院受訪表示，「資安這個問題，政府要更嚴格把關！」執政黨要盡速處理，若不去注意、改變，相信未來還會再發生。

王美惠表示，除了國防部官網遭攻擊癱瘓外，也傳出台鐵、便利商店系統遭駭客攻擊，有可能就是因為中國系統，駭客才可以介入，台灣若要好，治安、資安都要顧，執政黨要盡速處理，若不去注意、改變，相信未來還會再發生。

關於未來兩岸衝突是否升溫？王美惠認為，未來衝突應該不至於變多，相信中共當局應該也看得出美國的態度，中共長期對台灣不友善，如今看到美國對待台灣的態度，中共當然要發個脾氣。

此外，大陸海關總署也傳出在1日晚間公告，針對未完成更新註冊的100多家台灣食品商禁止進口。王美惠強調，農漁民都不懂政治，農委會和經濟部早已協助他們拓展其他外銷市場，這段時間若受到衝擊的業者，農委會和經濟部都會予以協助，改善目前的困境，「農漁業多少都會受到衝擊，政府會想出好的辦法協助。」

王美惠說，務農都是看天吃飯，經濟部、農委會長久以來都強調「市場不能放在同一個籃子」，要分散、降低風險，再者，中秋節將至，烘焙業者多少也多少會受到衝擊，也希望經濟部想出好辦法，台灣的企業家加入一起協助。