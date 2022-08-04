裴洛西來台！中共軍演台海情勢緊張 陳時中：總統領導 心頭抓乎定 別自亂陣腳

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台不到24小時，中國大陸更宣布自4日12點起到7日12點在台周圍進行實彈軍演。民進黨台北市長參選人陳時中呼籲，大家都在小英總統領導下，「大家心頭要抓乎定（台語）」，不要自亂陣腳，「大家要做自己靈魂的主人」。

陳時中4日上午出席文山區公所治安社區研習會議與國民黨台北市長參選人蔣萬安同台。對於裴洛西來台後中國大陸進行軍演，如何捍衛台灣？陳時中說，大家會各司其職，每個單位有每個單位的任務，像我們一般民眾在總統領導下，「心頭抓乎定」，不要自亂陣腳，就是對政府最大的幫助，在自己崗位好好做事情，不要自己亂自己。

另外，英、美、法、德國以及加拿大、義大利、日本等七大工業國集團（G7）國家的外交部長呼籲中國不要輕易改變台海現狀，陳時中回應，這是國際理念相近國家的共識。

蔣萬安今質疑民進黨每逢選舉就大打「抗中保台」，回擊民進黨還是讓港澳條例躺在立法院。陳時中說，這些都有一點扯遠，抗中保台是基本精神，要與理念相近國家作朋友，理念不相近就要進而遠之，保護台灣是天經地義該做的事情。

他說，不管候選人、一般選舉人，在錯綜複雜情況下，「呼籲大家做自己靈魂的主人，做對的事情。」