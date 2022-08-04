韓國國土交通部3日表示，隨著大陸宣布將在台灣周邊劃定禁飛區舉行軍演，原計畫飛經上述區域的韓國航班100多架次將受影響，韓亞航空、大韓航空等韓國航空公司均對飛往台灣或途經航班進行時間或路線上的調整。另外，台灣作為韓國重要的貿易夥伴，台海緊張局勢升溫，也讓韓國出口業密切關注。

解放軍2日晚間發布消息，將在6處海空域進行實彈射擊等軍演，並要求在4日中午至7日中午期間，有關船隻和飛行器不要進入演習區域。韓國國土交通部對此已向各航空公司提供相關資訊，並於3日淩晨發布航行安全預警。

韓聯社報導，受此影響，韓亞航空決定將4日由仁川直飛台灣的航班提前3小時起飛。由於該航線每周共飛6班，5日至7日的運作計畫也恐受影響，公司將提前一天視情況決定是否調整飛行計畫。而大韓航空直飛台灣航線每周有5航班，4日雖沒有航班，但預計5日至7日的航班同受影響，將視情況決定是否照常運作。

此外，韓國其他廉價航空公司也紛紛決定將途經台灣的部分東南亞航線，改成繞飛大陸或日本沖繩的迂迴航線，飛行時間將增加15至90分種。

隨著台海緊張局勢不斷升溫，韓國出口業也密切關注局勢走向。據韓國貿易協會4日發布數據，南韓今年上半年對台灣進出口總額為282.89億美元，同比增長28.2％，約占韓國對外貿易總額的4％，在貿易夥伴中排名第六。去年，台灣已超過澳洲成為韓國的第五大貿易夥伴。

有意見認為，大陸在台灣周邊舉行軍演，將導致物流行業受到影響。韓國貿協相關人士表示，目前尚未聽到有企業因此陷入困境，預計物流業不會受到太大影響。但是，若軍演時間延長或中美緊張局勢升級，情況可能會有變化，目前正密切關注。