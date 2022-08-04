近來傳出不少台人到柬埔寨從事「高薪」工作，結果遭詐騙集團限制人身自由，一名女網友表示，她的父親14年前稱有朋友找他一起到柬埔寨賺大錢，還說等發達後會再接他們到當地度假，但父親這一去就是14年，再次見面已成一罈骨灰。

原PO今（4）日於論壇《Dcard》指出，她的父親過去有吸毒販毒、竊盜等前科，在外面欠了一屁股債，為了還債還會偷家裡值錢的東西變賣，就連親戚和小孩的錢也不放過。14年前的某日，父親告訴全家，朋友揪他去柬埔寨工作賺大錢，並表示發達後會再接他們過去度假，但全家人對父親已沒有任何期待，因為他從沒好好賺錢養家過，「現在仔細回想我爸是不是當時也是被詐騙過去的？」

原PO表示，父親到柬埔寨沒多久就出事了，不斷有自稱是朋友的人打國際電話到家裡討錢，對方稱有一筆錢才能救父親，由於家中的人對父親早已失望透頂，不願拿錢，只有阿公仍寄望父親有天會回家替他耕田，因此這幾年來不斷地匯錢到柬埔寨，一次就是幾百美金起跳。

原PO坦言，實際上父親在柬埔寨有沒有收到錢，甚至被抓到哪裡，都一無所知，就這樣過了14年。今年他們全家收到柬埔寨台商協會通知，稱父親肝硬化搶救不治，需一筆美金把骨灰運回台灣，家人擔憂是詐騙，經多重管道才證實父親已過世。

原PO表示，她從柬埔寨那邊父親朋友得知，父親某日出門買菜，碰巧遇到警方攔查，身上沒有帶任何證件，就被抓走了，令她質疑，「柬埔寨法治怎麼會這麼隨便？」但父親已過世，因此無法得知父親生前在柬埔寨做了什麼事，只知道阿公期盼很久，等到的是一罈父親的骨灰，她看到阿公心酸與不捨的模樣感到難受，她感嘆，「跟那些準備去柬埔寨工作賺大錢的人說，有這麼一個關於台人去柬埔寨所發生的真實悲慘故事。」

貼文曝光，網友也紛紛安慰，「終究是自己的爸爸，幫原PO拍拍」、「阿公好可憐」、「14年前就有這種詐騙？阿公太傻了吧」、「會不會連骨灰罈裝的是不是爸爸，都不能確定？」、「有這種爸爸真是辛苦妳了，拍拍」。