托育催生聯盟今天公布調查指出，其中「成家不必先買房」中同意比率為61.8％，女性同意的分數僅有3.8分（滿分5分）、男性則有4.1分（滿分5分），代表女性較男性更希望成家時要先買房，托盟分析，女性平均同意分數最低，凸顯女性渴望在婚後擁有獨立的住所，如果新人沒有獨立住所，女方住進男方家中，形成女性的一大壓力，甚至成為不想婚的原因之一。

如有民眾填答時指出「要和公婆住的話，那就不用結婚了，謝謝」、「有房相對穩定，不用繳房租，租房不能久住，還是得再搬家」等；托盟表示，但適婚年輕人除了靠爸靠媽，否則根本買不起房，而一旦社會持續將「買房」跟「結婚」綁在一起，恐阻礙更多年輕人進入婚家。

托盟認為，對新婚夫妻而言，更重要是擁有獨立的住所，無論租或買，一起脫離原生家庭獨立生活，免去家人間生活習慣的磨合、婆媳間相處的糾葛，如果新婚夫妻買房成為共同工作賺錢的目標，也會更有存錢購屋的拼勁。

台灣勞工陣線研究員張烽益說，「成家不必先買房」為此次調查中同意比率最低的問項，代表社會仍普遍認為2人要結婚要有獨立的住所，但台灣租屋環境不佳，對房東管控仍少，而買房可能要揹30年房貸，對年輕人為十分大的重擔，尤其男性又被賦予要多賺錢、有房子才能結婚等概念，「年輕人被迫成為屋奴」，政府應提供穩定的居住環境，去除社會的枷鎖。

托盟召集人劉毓秀則說，許多女性反映如果沒有自己的房子，可能要被迫跟公婆同住，而婆媳心節是長年的問題；托盟發言人黃喬鈴指出，各項宣言以成家不必先買房同意比率最低，其中女性同意又較男性低，經檢視不同意意見主要為不想跟公婆同住，大多數仍認為要脫離原生家庭並一起經營婚後關係，也能在婚後以買房為目標。

此次調查發現，「男方不要給聘金」同意比率為72.9％、「女方不要帶嫁妝」同意比率達75.8％、「長輩請放手」同意達92.6％、「我們要平權的婚禮」同意達91.1％、「不結婚，同居也很好」同意達69.2％、「成家後，兩人都工作」同意比率91.2％、「一起帶小孩、一起做家事」同意達96.3％。