高雄市34歲李姓男子於日前騎乘機車行經仁武區永宏巷，他看到警察後躲進附近的檳榔攤。警員找到李男，發現他渾身酒氣，起初他還拒絕接受酒測，直到警員說拒絕酒測要被罰18萬元新台幣，他才乖乖接受酒測，酒測值達0.39毫克。

仁武警分局仁武派出所員警於8月1日下午巡邏時發現李姓男子逆向行駛，李男說，當天工作結束後喝了兩罐啤酒，之後騎車回家，因為選擇捷徑而逆向行駛，未料卻碰到警察。

李姓男子看到警察後，於是下車進入附近的檳榔攤躲避。警方見狀進入檳榔攤找到李男，但李男卻辯稱檳榔攤前的紅色機車不是他騎乘的，還一度想離開現場。警方見狀立即將李男擋下並喝斥：「嘛卡正經ㄟ，行車記錄器都拍到你騎車了，還要說沒騎嗎？」

面對謊言被識破，李男還一度選擇拒測，但在警方告知酒後駕車及拒絕酒測將處以新台幣18萬元罰鍰等罰則後，他這才坦承酒駕並逆向行駛。李男的酒測值達0.39毫克，超過法定標準，全案依公共危險罪移送偵辦。

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