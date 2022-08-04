台北市長參選人陳時中、蔣萬安今一前一後出席台北市政府舉辦的社區治安營造研習觀摩會議。（楊亞璇攝）

台北市長參選人陳時中、蔣萬安今一前一後出席台北市政府舉辦的社區治安營造研習觀摩會議。由於今天是七夕情人節，兩人受訪時不約而同展現滿滿「求生欲」，被問起過去交過幾個女朋友，蔣笑答，「心中只有我太太」，陳時中也稱「我只記得太太啊」！

蔣萬安、陳時中今都前往文山區公所出席社區治安營造研習觀摩會議，但兩人互動不多。蔣萬安在會前受訪說，與陳在立法院很常同台，他在質詢台、陳在備詢台，並不是第一次，在很多場合都會碰到；陳時中則說，他來之前不知道蔣會來，見面要談什麼都沒問題，陳事後受訪解釋，他到的時候蔣萬安好像在台下與民眾致意，認為去干擾人家也不好。

至於過去有幾個女朋友，蔣萬安笑稱，今天七夕情人節，會與太太找時間吃頓晚餐，或是跑完行程去吃宵夜，他很喜歡去景美夜市，那是滿滿大學回憶，「我心中現在就只有我太太」。

被問到做過最浪漫的事，蔣萬安回應，大概就是求婚的時候，特別選在一個旋轉餐廳，單膝下跪、送上戒指，「我是摩羯座，坦白講我承認不是非常浪漫」，但在情人節、生日相關要表現浪漫的時刻不會缺席。

陳時中說，這段時間從防疫到現在，對老婆很難有浪漫的事情，希望如果明年好好當選市長之後，能夠對太太更浪漫一些，目前確實很忙，對於晚上如何慶祝，他說「提醒這個我倒是要想一下」。

至於交過幾個女朋友？陳時中秒答「我說我只記得太太啊」！對於蔣萬安稱自己自摩羯座浪漫，陳說，生日比蔣萬安晚一天，但還是要學習浪漫，夫妻還是要維持浪漫。