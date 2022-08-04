今（4）日中國開始在台灣附近海空域進行軍演，風雨欲來令人擔憂烏俄戰事供應鏈亂象重演，伺服器代工大廠英業達（2356）董事長卓桐華說：「打仗供應鏈就沒了」，和平為上；儘管美國積極去中化，卓桐華坦言伺服器的中國客戶多，為歐美客戶，未來新增的伺服器和車用電子產能一部分移到墨西哥，越南則有音響新客戶，智慧裝置到大馬，今年再加碼超過5億布局捷克，也回台投資。

英業達一年生產1億台電子產品，再跨足汽車生態鏈。找來恩智浦半導體（NASDAQ：NXPI）今日於英業達伺服器桃科廠，宣佈展開策略合作聯盟，雙方冀望運用恩智浦在汽車電子的領先技術，應用於英業產品上，加速汽車轉型行動智慧邊緣，最終的目標則是希望能夠打造Server In Car：將汽車變為行動辦公室。

英業達這次與恩智浦發表合作聚焦在五大應用：「超寬頻(Ultra-wideband)智慧汽車門禁系統」、「中央網關(Central Gateway)」、「車規級服務器(Vehicle Grade Server)」、「智慧電子座艙(e-Cockpit)」及「車規級無線充電(Wireless Charger)」。本次在桃科廠新展示的概念車，更展現出英業達於汽車安全(Safety)與資安(Cybersecurity)領域耕耘多年的成果。從強調元件級功能安全的ISO 26262、到強調汽車模組級資訊安全ISO／SAE 21434、到強調汽車系統級預期機能安全(Safety Of The Intended Functionality)的ISO 21448。

卓桐華說，以前電腦常被取笑有藍屏，昨日台灣超商和交通設施的螢幕也被入侵，但車用電子可不容許有這些問題，所以英業達在開發產品時確保汽車安全與資訊安全，布局汽車電子多年，目標客戶除了電動車廠外，也劍指燃油車客戶，獲得Tier1及車廠青睞。