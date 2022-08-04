【愛傳媒左化鵬專欄】一日之間，奔波兩地。員林高中旅北校友團，搭遊覽車南下，一早先到員林，慶賀員中新舊任校長交接，下午又到彰化，祝賀現任校長榮退。

員中現任校長游源忠，今天交棒給新任校長楊豪森。游源忠將轉任彰化精誠高中，繼續服務教育界，弦歌不輟。交接典禮上，楊豪森揮舞著大旗，高喊：「員中，員中，再登巔峰」，他的丹田有力，叫聲宏亮，博得與會嘉賓熱烈的掌聲。

游源忠名字叫「源忠」，和「員中」特別有緣，他在員中服務七年，成就了員中。他有一句名言：「學業的成就，都在學生的身上，成就的背後，都是建立在師長的辛勤下」。二千多個日子，他用汗水澆灌校園的土地，讓花開遍地，滿園芬芳。他的辦公室大門永遠敞開，和學生零距離接觸，教室的長廊中，每一位師生，都可看到游校長那一張親切的笑臉。

在任期間，他積極爭取經費，改善軟硬體設施，並解決了校園內的排水系統。他並且馬不停蹄的拜訪員林、明倫、大同三所國中校長，請他們將最好的學生留給員中，在他的努力下，三年前，有一百零八位員中子弟同時考上國立大學，創下員中史上最高紀錄，他也贏得第一座師鐸獎的殊榮。

後繼有人，他的接任者是原先溪湖高中的校長楊豪森，他也是一位教育界的奇才，熱血澎湃，喜歡挽起袖子捐血救人，近幾年來，已捐出熱血403單位，10萬多CC，是全國捐血最多的校長，他也熱愛運動，曾參加全程馬拉松18次，泳渡日月潭八次，鐵人三項兩次。

全身充滿活力的楊豪森，他說：他要在游源忠校長奠下了良好基礎上，繼往開來，要以創新思維來形塑健康、友善、創意、活力、人文、科技、藝術、國際等多元面貌的員林高中，讓員中成為優秀國中畢業生心目中的首選一流學校。身為員中的老校友，我們旅北校友，為他的校務經營理念齊聲喝采。

下午，來到八卦山麓的彰化高商，祝賀粘淑貞校長榮退，她之前也擔任過員中校長多年，是旅北校友的老朋友了，服務教育界42年，作育英才無數，終於今天得卸仔肩。

員中校友們，會永遠記得校園中有一位和藹可親的粘媽媽，她視每一位學生為子女。任內，她組成「愛心媽媽團」，讓員中學生晚自習得以實施，她並爭取經費，改善了學校長年的淹水問題。她擔任彰商校長期間，像媽媽般溫暖的領導風格，使全校師生如沐春風，由於教學績優，她也獲得校長領導卓越獎。

粘校長是彰化縣福興鄉人，福興鄉是台灣女真後裔的大本營，如果驗血，她的DNA和漢人不同，她有女真貴族血統，是完顏粘罕的後世子孫，她的祖先驍勇善戰，曾幫助金太祖完顏阿骨打大敗遼軍，並擄走宋徽宗。這又是一段說來話長的故事，由於我曾在臉書「校慶花絮」一文中提過，就不再贅述了。

晚間，粘校長伉儷招待我們北部校友，在一家極具特色的「黑公鷄」餐廳用饍，大家心情高興，酒足飯飽，盡興而歸。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。