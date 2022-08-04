美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，香港特首李家超、港府與全體司局長罕見加入北京的譴責行列，表明「全力支持和配合中央採取的一切必要措施」。大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，需由北京與港府商討後再決定港府是否有所行動。

香港《明報》報導，港區全國政協委員李大壯認為，除非香港採取制裁或不准台灣貨物進口的措施，否則相信目前局勢不影響台港市民和民間交流，但若港府針對個別台灣公司採取行動，則另當別論。他稱，有制裁行動則要有制裁名單，但香港一定不會自己制定名單，而會由更高層次制定。

對於港府應如何配合中央，建制派政黨民建聯副主席陳學鋒表示，事件涉國家事務，「香港不應該也不能主動出擊」，但認為港府應與大陸外交部接觸並準備預案，有需要時配合國家的行動。

劉兆佳稱，不排除北京對台美再有反制行動，特區要在能力所及下配合指示，以反映在重大問題上與北京保持一致，但由於事件涉及北京中央與台灣及美國的官方關係，港府需與中央商討後再決定行動。

對於全體司局長同日發聲的行動，劉兆佳認為「現在才是正常」，指過去香港在重大問題上未能與中央站在同一陣線，或是考慮到與西方的關係，但現時應以「重大政治原則」為首要考慮，港府保持一致對美國作強硬聲明，突顯香港是中國一部分，有履行維護國家主權的責任。

全國人大常委譚耀宗表示，過往主要由港府單獨發聲明，但本次涉民族及主權問題，各司局長表達想法屬正常，至於日後會否再全體發聲明，他說「以後是以後的事」。他認為本次事件不會影響民間交往。行政會議召集人葉劉淑儀認為，司局長都是政治任命官員，理應有個人政治信念，表態是「應該的」。