消息面：

1.白宮周三宣布，拜登總統將在下周二（8月9日）將簽署《晶片和科學法案》，這項旨在擴大美國在地晶片生產並強化美國對中國競爭力的法案，將提供美國半導體產業520億美元補貼金、約240億美元投資稅負抵免，以及在10年內提供2,000億美元促進美國的科學研究。

2.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加446.7萬桶，市場預期為減少62.9萬桶。上周汽油庫存增加16.3萬桶，市場預期為減少161.4萬桶。餾分油庫存減少240萬桶，市場預期為增加103.8萬桶。上周原油進口量增加221.4萬桶/日，煉廠產能利用率下滑1.2個百分點。

3.美國供應管理協會（ISM）公布，美國7月非製造業指數為56.7，高於6月份的55.3和經濟學家預估的53.5，並創下3個月新高。其中，企業活動分項指數為59.9，較5月的56.1攀升，並超出經濟學家預期的54。新訂單分項指數從55.6升至59.9，投入價格分項指數從80.1下滑至72.3，就業分項指數從47.4回升至49.1。

4.標普全球公布，美國7月服務業採購經理人指數（PMI）終值為47.3，略高市場預期的47，但仍較6月終值52.7大幅放緩，也仍跌破50榮枯分界點，並創下2020年7月來新低。7月綜合PMI終值為47.7，遠低於6月終值52.3。

5.美國6月工廠訂單成長2%，優於市場預估的成長1.2%。耐久財訂單成長2%，較5月（成長0.8%）回溫，並優於市場預估的成長1.9%。排除國防的耐久財訂單修正後為月增0.5%，排除運輸項目的耐久財訂單修正後為月增0.4%，排除運輸項目的工廠訂單月增1.4%，排除飛機的非國防資本財訂單修正後為月增0.7%。

6.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數上揚1.2%，扭轉前一周的下跌1.8%。30年期固定抵押貸款利率為5.43%，較前一周（5.74%）下滑。

7.聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）在接受媒體訪問時表示，他不認為目前美國陷入衰退，但他也表示為了抑制通膨的升息動作將繼續，「聯準會將堅定地提高利率，使處於40年高點的通膨率回到2%目標」。

8.周三紐約期金收跌0.74%，報每盎司1776.4美元。分析師表示，美國眾議院議長裴洛西訪台所引發的不安情緒緩解，使金價漲幅回吐。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.25美元，為每盎司19.89美元。10月白金跌16.50美元，為每盎司888.50美元。9月鈀金跌82.30，為每盎司2007.90美元。

9.周三美國期油大跌3.98%，收在每桶90.66 美元。布蘭特期油跌 3.74%，收在每桶96.78美元。美國原油和汽油庫存意外增加，以及合稱OPEC+的全球主要產油國會後宣布9月每日僅增產10萬桶，儘管美國總統拜登上月親赴沙烏地阿拉伯要求提供原油產量。根據石油輸出國組織（OPEC）的數據，本次創下了自1982年以來幅度最小的其中一次增產。

10.美國國際貿易委員會（ITC）周三宣布將對聯想和宏碁等公司啟動調查，這些公司被指控違反美國法律，銷售某些侵犯專利權的影像設備和產品。其他被列為調查對象的公司包括摩托羅拉、微星國際（Micro-Star International）和微星電腦（MSI Computer Corp）。