張姓渣男因不滿與任職華航空姐的女友分手，為求報復，竟放話2人交往期間他花費30多萬，恐嚇對方給10萬元「分手費」，見女方不為所動，進而將女方不雅照，加註「空姐求包養」文字，寄至華航公司信箱，還向八卦媒體不實爆料女方在疫情隔離期間與機師亂搞性關係，華航高層卻冷處理。台北地檢署依散布猥褻影像、加重誹謗、恐嚇取財罪起訴張男。

起訴指出，張男2020年6月與華航空姐交往為男女朋友，雙方9個月後分手，但張心有不甘，於去年3月19日凌晨至隔天早上，以LINE恫嚇前女友「你的報應很快到，紅到全台灣」、「我算了一下，花費約30多萬，如果我們是平和的分手，好聚好散，我不會跟你要半毛錢，但是你背叛在先，這筆錢跟你要三分之一不算過分，這筆錢都是九牛一毛。溫馨提示：不要因小失大，言盡於此」。

之後張男再以電話恐嚇「你會害怕喔，我要讓你在華航混不下去」，要求前女友匯款10萬元至他帳戶，但前女友並未匯款。

張因前女友未匯款，於去年9月25日下午，以標題「組員重傷華航形象」，寄送不實文章指前女友「在外行為極度放蕩，不僅在工會期間與公司作對發表不當言論，即使退出工會後，竟與多位友人炫耀自身有扁平足無法深蹲，華航竟還錄取，該空姐許多不雅照已流傳在外重傷公司形象，盼公司盡速處理」，並將前女友的不雅照後製加上「華航現役空姐求包養」文字，寄至華航公司信箱。

去年11月19日下午，張男再以標題「華航空姐福利」、「華航現役空姐玩很大」，寄送不實文章「該名空姐於隔離期間不遵守規定與數名華航機師發生性行為，華航高層知悉卻不處理」、「已有上百張淫照與影片外流，華航高層知悉卻冷處理」，附上前女友不雅照，一併寄至八卦媒體爆料信箱。前女友憤而報警提告。