《11：55更新指數》，大陸解放軍軍演即將開始，台股盤中殺逾230點，各類股全面下跌。

共軍今天將在台海周邊6海域軍演，台股走勢震盪，盤面上電子、金融類股賣壓出現，貨櫃三雄皆墨，僅網通族群表現相對抗跌。

至10時50分左右，加權指數來到14699.25點，下跌77.77點，成交值新台幣919.35億元。

觀察盤面權值股，台積電走勢震盪，盤中最低一度至496元，聯發科在平盤附近整理，漲幅1%內。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天盤中跌幅均在1%內；長榮航、華航同樣股價疲軟。電信三雄的中華電、台灣大與遠傳平盤震盪。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，中共軍演加上官方打擊台灣部分產業，導致台股今天盤勢呈現觀望，指數在低檔盤旋。

黃文清進一步表示，從盤面可觀察到，中小型電子股表現強勢，且美股持續走強，對台股具激勵作用，預料待政治干擾逐漸退去，指數應會進行跌深反彈。