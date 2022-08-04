食品在在祭拜時應以保鮮膜覆蓋，避免細菌、灰塵等掉落物附著。（衛福部台北醫院提供）

時序進入農曆7月，再過不久就是傳統習俗的年度大事中元普渡，民眾也會準備食物、飲料來祭拜，但因正值盛夏酷暑，普渡時的食物若在室溫下放置時間過長，恐會造成變質、腐敗，食用後恐危害健康，因此衛福部台北醫院營養科營養師朱姵穎作出4大提醒，讓民眾在普渡時，可以兼顧誠心並且吃得健康。

朱姵穎表示，在採買時就要挑選新鮮食材，不宜貯藏過久，採買時要看、聞、摸，魚類挑選眼睛透明、鰓呈鮮紅色且鱗片完整；肉類注意是否有異味或摸起來無彈性，同時也要注意低溫食品的保存溫度，冷凍為零下18度C以下、冷藏7度C以下；蔬果則優先挑選當季盛產，注意外觀是否變軟或出現褶皺、長毛等情形。

選擇食材時，盡量以低糖、低油、低鹽、低熱量的供品為主，慢性病患者也要少吃含鈉量高的罐頭、泡麵等加工食品，以及高熱量、高糖份的水果罐頭。在烹煮食物，也優先以清蒸、水煮、乾煎、烤為主，若有罐頭作為配菜時，其他配菜也應盡量清淡，以平衡一餐含鈉量。

在祭拜過程中，應覆蓋保鮮膜或鍋蓋，避免環境中細菌、灰塵等掉落物附著在食材上。一般保存食物都選擇陰涼乾燥處，普渡的場地若有搭建帳篷搭建，盡可能選擇較陰涼、能遮住豔陽且通風良好的位置，避免食材陽光的高溫長時間曝曬。

最後要注意食物的食用時機，肉品與蔬果新鮮食材在祭拜後、食用前，注意手部清潔衛生，生熟食分開處理及存放，食用前應重新加熱煮熟，充分加熱至中心溫度達80℃以上，並於30分鐘內食用完畢，若不食用則要立即冷藏，若因祭品無法立即食用，注意置於室溫下不可超過2小時，避免引起食品中毒。

其他可久放的乾糧、飲品等，則要注意包裝是否完整，若有破損、變形則有可能已經變質，應立即丟棄不可食用，同時也要注意食品有效期限，在過期前食用完畢。