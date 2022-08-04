民進黨新北市長參選人佳龍向新北市長侯友宜下戰帖辯論，質疑侯採拖延戰術，林佳龍拋出10次辯論，一人可各出5題，對此，侯今上午受訪表示，每天市民希望他做的事非常多，他現在全力以赴衝刺市政，未來事情時機到了、該做的事就會去做，他會好好做事、和市民「逗陣走」。

另對林佳龍稱如當選後會規畫景美人權園區 的周邊觀光路線，並批評侯，對園區附近的觀光建設，沒有相關的串連計畫以及交通規畫，侯回應，文化園區文化部有規畫，新北市會做好積極配合。