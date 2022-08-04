台灣馬路崎嶇不平，引眾人詬病，一名男網友分享，最近瘋狂修路，害他被卡在車陣中出不去，一個紅綠燈竟然要等待15次才能通過，但明明馬路原本也沒怎樣，怎麼一年可以挖8次。貼文引起網友討論，不少人壞笑說，天底下多的是你不知道的事，沒有挖路怎麼會有油水呢？

一名男網友昨天在臉書社團《爆廢公社》上發文說，突然明白為什麼小時候阿嬤都會說長大要從政。開車經過某條路發現又在修路了，讓他超級傻眼，因為這條路1年竟然施工了8次之多，每隔一段時間，這個洞就會開始施工，導致一個紅燈要等15次才可以通過，只能說工人大哥辛苦了。

貼文曝光後，吸引了近4千人朝聖，全台各地許的網友怨聲載道，每隔一段時間就會開挖馬路，騎車或開車經過都超不方便，重點是經常這樣修補，路也沒有比較平坦，一樣到處都是坑洞，每次都騎過去都像在越野賽車一樣。

不少網友則調侃說，「預算要花完啊」、「多的是你不知道的事」、「等你長大要從政，你會發現一年修8次太少了，你會選不上」、「挖路才有錢」、「沒辦法，政府不消耗預算，下次就沒預算了」、「沒看到油水正在源源不絕的湧出來嗎？」