美國眾議院議長裴洛西昨天結束訪問台灣，共軍今起在台灣周邊多處實施軍演。民進黨發言人謝佩芬表示，中共的威嚇行動並不受國際認可，尤其選擇在國際上最繁忙的航路、水道上進行軍事演習，更是毫無國際責任感的單邊行徑。

謝佩芬指出，民主國家間的交流是再正常不過的事，從這次裴洛西訪台受到很多國際政要支持，即可看出。從G7成員國外長3日發布的聯合聲明中，也可看出。

謝佩芬說，由此可見，裴洛西以美國現任眾議院議長之姿訪台，在民主國家間，受到高度關注與肯定。中共以軍演做為回應的諸多激烈反應，不只讓人遺憾，更與民主潮流相背離。

謝佩芬說，英國、美國、法國、德國、加拿大、義大利、日本等七大工業國集團（G7）國家的外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表昨日的聯合聲明強調，「以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無正當性。G7成員國議員在國際間旅行、訪問符合常規和慣例」，而「中共推升局勢的回應恐導致區域更加緊張和不穩定。」

她說，這份聲明重申將致力維護以規則為基礎的國際秩序，並兩次提及對台海和平穩定的承諾，特別關切中共恐導致局勢升高的實彈演習和經濟脅迫，呼籲中共勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應以和平的方式解決兩岸分歧。

謝佩芬說，感謝裴洛西率團來訪，讓台美交流更上層樓，也感謝G7及各國對台灣的強勁支持，儘管民主盟友間的交流可能遭遇外在的挑戰與威嚇，但並無法阻擋因共享民主價值而產生的緊密認同與連結。