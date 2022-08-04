新冠肺炎疫情持續中，累計台灣至今的本土確診人數已逾463萬、死亡人數已超過9千人，何種族群確診後容易重症住院、甚至住進加護病房，引人關注。有醫師表示，根據一項312萬人的研究分析顯示，成年人若家中沒有小孩，染疫的比例較低，但一旦遭感染，其住院風險高出家中有小孩的成年人49%、重症入加護病房的比例增加到76%。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享一項312萬人的研究分析，該報告指出，家中沒有小孩的成年人得到新冠肺炎病毒感染比較低（危險下降15%），但是若被感染，這類成年人住院風險高出家中有小孩的成年人49%、重症入住加護病房的比例更增加到76%。

黃軒引用該研究指出，研究人員認為，在真實的世界中，在學校中照顧小朋友的老師，年輕父母或幼稚園人員，因長期反覆受到上呼吸道病毒的感染，即反覆從小孩身上得到冠狀病毒的感染，這些成人身體早就有了冠狀病毒的抗體（但非COVID19 這病毒的抗體）。

黃軒補充說明，人類身體早就有被冠狀病毒感染過，人類冠狀病毒(human coronavirus; HCov)造成人體在生活中常咳嗽、發燒、喉嚨痛，亦即上呼吸道感染、氣管炎、鼻炎等。

黃軒表示，早期研究已發現，曾暴露於病毒的感染者，會使免疫系統產生記憶的T細胞（memory T cells)，對於下次相似或相同病毒會進行消滅，即科學家假設「交叉免疫」能力的保護。

他說明，在「交叉感染、交叉免疫」的情況下，家有小孩的成人確診後的嚴重程度，會比家中無小孩的成年人來得少，而這也就是「交叉感染、交叉免疫」的效應。