近期中國禁止台灣石斑魚進口，為了力挺漁民，讓民眾能品嘗到優質水產，飯店、宅急便等業者紛紛開賣石斑魚料理，寒軒國際大飯店感受漁民的辛勞，特別在今年8月父親節，推出「石斑魚饗愛老爸專案」，黑貓宅急便也攜手燁研生技有限公司規劃超值的「斑斑宅急便 588饗速配」專案，用小錢就能在家變出五星級石斑料理。

全力協助台灣漁民向前衝的漁業署長張致盛，以行動支持挺台灣石斑魚的各項活動，2日特別穿著廚師服，與寒軒國際大飯店主廚廖德論一同烹煮，獻上多道創意又美味的石斑魚料理，邀請大家趁著父親節一起共享美食天倫之樂。

寒軒國際大飯店總經理張惠𨩖表示，「石斑魚饗愛老爸8800專案」中的石斑魚肉質超越野生石斑魚的美味，透過主廚的精心烹飪，保留石斑魚豐厚Q皮的膠質，肉質細緻，擁有高蛋白質、低脂肪的特性，還富含鐵、鈣、磷、鎂、硒、鉀等營養素，多吃多健康。

今年適逢八八節，也配合全台挺漁民的活動，響應推出「石斑魚饗愛老爸8800專案」，讓原本一桌要價11000元(服務費10%)的桌菜，直接打八八折，還免服務費，和漁民站在一起，用行動支持石斑魚，讓更多人品嚐到台灣石斑魚優質口感。

此外，黑貓宅急便也結合袂燁研生技有限公司衝出超值的「斑斑宅急便 588饗速配」專案，讓小資家庭也能用小錢吃到石斑料理。

張致盛表示，產品皆具有生產追溯(QR code)、產銷履歷等三章一Q優質水產品驗證，通過HACCP及ISO22000之水產加工廠加工分切、包裝，並以最嚴格檢驗把關消費者食的安全。

燁研生技有限公司表示，這次的「斑斑宅急便 588饗速配」專案，禮盒內除了有「石斑魚輪切、石斑魚頭肉丁、石斑魚海菜魚丸」之外，更配合黑貓宅急便通路推出獨家贈送的「石斑魚香腸」，要讓消費者感受到滿滿一桌的誠意，小資家庭平時就能輕鬆端上五星級的食材上桌，藉由石斑魚送到家的饗宴，凝聚一家人的情感。

想購買的消費者可上到「黑貓GO物車」網站訂購，可直接宅配到府，也可自7-11店取，送禮、自用兩相宜，輕鬆在家就可以享用最佳品質的石斑魚。