人多少都有說不出口的難言之隱，一名女子上網求助眾人，表示她交往了6年的男友是禿頭，而她竟然多年來都被埋在鼓裡。原本男友隱藏得唯妙唯肖，一直到他們兩人最近開始試婚同居，她才發現男友隱藏的秘密。文一出，不少網友都站在鼓勵的角度，希望原PO能陪男友一起面對禿頭困擾。甚至不少有禿頭問題的網友出面表示，自己因為這問題小時候還曾被同學欺負，希望大家能對禿頭多些包容。

一名女子以「交往六年都沒發現男友是禿頭」為題在Dcard發文表示，她和男友同居的第一天晚上，收好行李，開開心心到了男友家。撞見他剛洗完澡、從浴室走出來的那個瞬間：「男友發現我看向他的眼神，從疑惑>震驚>壓抑>裝沒事，才意識到自己藏匿已久的秘密被發現了」。那一瞬間兩人大眼瞪小眼，那兩秒一直在原PO腦海揮之不去。原本兩人打算在第一晚同居時要甜甜蜜蜜的一起追劇，結果反而變得有點尷尬，「我們互相逃避彼此的視線，直到男友主動開啟這個話題」。男友坦承是這幾年遠距離上班加上工作壓力大，別人提醒才發現已嚴重落髮，沒時間治療只能戴假髮撐場。聽完此番解釋，原PO這才明白為何每次出遊過夜，男友總會比自己晚睡卻又比自己早起。

此篇文章令不少網友想起去年「PTT」上出現的熱門文章，同樣講述發現男友隱瞞自己是禿頭的經歷，讓人感到似曾相識。大家在留言處都勸原PO趕緊帶著男友去植髮「去植髮就好啦！」、「禿頭真的是硬傷，我也是植髮後順利交到女友」還有人拿出藝人案例幫忙安慰「周杰倫也戴髮片呀～ 禿頭還好啦，對妳好比較重要」、「馮迪索帥啊」但也有人生氣表示「妳就嫌棄啊，、「承認吧！阿不就不夠帥、不夠有錢，屁話一堆。」