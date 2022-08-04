「小燕子」趙薇去年8月突然出事，不僅所有作品無預警被除名下架，粉絲超話也被關閉，還被點名為「劣跡藝人」，就此人間蒸發猶如被封殺，當時瘋傳她被列入「25人封殺名單」中，才會被消失，自此低調度日，行蹤成謎，而她神隱了9個月後，今年6月趙薇突然更新了IG限實動態，透露父親離世的消息，如今又相隔2個月，趙薇被拍到現身機場，近況也跟著曝光。

趙薇人間消失多時，繼2個月前在社群發聲後，本月1日她被民眾目擊現身北京機場，一身大尺寸T恤搭配寬鬆褲子與運動鞋，臉上則戴著口罩與棒球帽，一頭長髮也紮成了雙馬尾，穿得休閒但遮掩得相當嚴實，趙薇低著頭划手機，因此難以看到正面，但她察覺現場有攝影鏡頭卻未加閃避，而是眼神溫柔緩步朝目的地前進著。

睽違多時，趙薇被目擊出現在北京機場。(翻攝自月月孟微博)

除了趙薇本人之外，她身旁還有一名女性相伴，兩人神情都相當放鬆，雖然口罩遮擋住趙薇的臉龐，但看得出來她精神還不錯，狀態算很好，許多網友看了，都不禁哀嚎想念「是不是可以復出了？」、「好想去見她啊」、「新鮮的？好久沒見啊」、「想念太久的驚喜」。

趙薇傳出無預警遭封殺消息，不僅昔日作品被下架，事實上她消失前正在拍一部新戲，接演了《玫瑰之戰》，該劇改編自美劇《傲骨賢妻(The Good Wife)》，也有翻拍成韓版與日版，而趙薇早前已投入劇組拍攝，但卻中途遭到換角，改由袁泉擔綱女主角，來搭配男主角黃曉明，經1年補拍後，該劇即將上映。