藍黨團書記長秦慧珠、綠黨團總召江志銘也到場歡迎新同事。（黃婉婷攝）

新黨台北市議員潘懷宗因詐領助理費遭判2年刑期、緩刑5年，褫奪公權5年，行政院解職公文上周抵達議會，並由本屆士林、北投選區「落選頭」民進黨陳賢蔚遞補，正式從議員參選人變成拚連任，他4日赴北市議會宣誓就職，強調會在4個多月的任期內1天當3天、5天用，全力服務選民並爭取連任。

潘懷宗遭到解職後，中選會7月29日公告同選區「落選頭」陳賢蔚為遞補人選，北市議會依選罷法74條規定，要在10天內辦理就職，民進黨團則於3日中午先行舉辦歡迎會，當天陳賢蔚說自己會把握剩下任期好好做事。

北市議會上午第13屆遞補議員陳賢蔚宣誓就職典禮，今日現場由議長陳錦祥主持，另邀請監誓人台北地方法院庭長賴錦華、行政院長官暨市政府局處首長及宣誓人親友蒞臨觀禮，藍黨團書記長秦慧珠、綠黨團總召江志銘也到場歡迎新同事。

陳賢蔚指出，首先感謝本屆大選投票給我的1萬2700多位市民朋友，以及自己的競選團隊，要報答各位朋友的最好方式，就是盡好每一天擔任議員的職責，尤其在這麼短的任期內，一定要1天當3天、當5天用。

他強調，將把握更多服務市民的資源跟能量，在最後幾個月任期內，努力去解決，未來也會盡力爭取更多人支持，期能在11月26日大選中順利勝選，讓他擁有完整的4年任期來落實規劃藍圖，將它變成實際的建設。隨即也邀請民眾出席8月6日與民進黨台北市長參選人陳時中見面會。

據北市議會安排，陳賢蔚將在8月5日下午的交通部門質詢首次亮相，未來將加入議員李建昌、周威佑、許淑華、梁文傑、簡舒培的質詢組別，8月8日接續警政衛生部門質詢；至於委員會，陳賢蔚打算爭取原先潘懷宗所在的警政衛生委員會。