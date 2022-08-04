台灣高鐵攜手國泰及義聯兩大飯店集團，即日起購買「高鐵飯店聯票」，選擇國泰集團旗下6家及義聯集團旗下2家合作飯店官網訂房，加購9／1至11／30出發的高鐵車票，不限標準車廂對號座或商務車廂，均享65折超值票價（中秋及國慶疏運期間享8折）；搭配「悠遊國旅」補助還可享住宿最高折抵1300元，歡迎旅客把握機會，一次滿足住宿及交通需求。

「高鐵飯店聯票」本次結合國泰及義聯集團旗下共8家飯店，不僅飯店類型含括星級酒店、親子飯店及質感商旅，地點亦遍及台北、桃園、台南及高雄，絕對可以滿足旅客多樣化的需求。

此外，飯店各館也推出高鐵貴賓專屬的住房優惠，以入住台南最知名的親子飯店和逸飯店台南西門館為例，每晚只要4388元起，緊鄰高鐵桃園站的和逸飯店桃園館也僅需每晚5288元起，住宿均含早餐、平日再享房型升等；而入住義大遊樂世界旁的義大皇家酒店，家庭房只要3999元起、義大天悅酒店家庭房只要3360元起，且都贈送早餐及摩天輪搭乘券。

活動期間還推出「你下單我抽獎」活動，上述兩大集團8家飯店，每館每月均抽出高鐵標準車廂對號座免費乘車券2張及飯店住宿券1張，讓幸運的您持續「搭高鐵．遊台灣」，享受高速慢活的樂趣。

除上述集團飯店的限時優惠，「高鐵飯店聯票」另有超過150家合作飯店，於9月底前入住均享加購高鐵車票75折起，且絕大多數均適用交通部觀光局推出的「悠遊國旅」住宿優惠專案，旅客可透過觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區查詢詳情，自7／15至12／15期間，平日（週日至週四）入住每房每晚可折抵800至1300元，本優惠採活動經費用完即止機制，歡迎旅客把握機會，盡快安排一趟最輕鬆舒適的旅行。