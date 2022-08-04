天后王菲和前夫李亞鵬育有一女李嫣，最近李亞鵬再婚與小他19歲的世界小姐冠軍「海哈金喜」生下一女，讓李亞鵬樂不可支，近日則有媒體拍到李嫣和繼母海哈金喜一起出門逛街，兩人有說有笑氣氛溫馨，海哈金喜還幫李嫣親自挑衣服，看來母女感情不錯。

李亞鵬和王菲離婚後多次傳出緋聞，去年他情歸世界小姐海哈金喜，還頗有誠意直接到女方家拜見對方父母，今年初海哈金喜傳出懷孕，上月李亞鵬忍不住曬出影片，片中可見他自己對朋友爆料：「我也剛剛生了一個女兒，昨天滿一個月」，公開認了再次當爸。

李嫣被拍和海哈金喜出門逛街。（圖／翻攝自微博）

而李亞鵬另組家庭後，女兒李嫣的反應便受到外界好奇，據陸媒報導，最近直擊海哈金喜和李嫣上街血拚，海哈金喜還請了保母幫忙抱著剛出生不久的女兒陪在一旁，李嫣穿著白色緊身背心和花長褲，大秀少女氣息，而海哈金喜雖然一身黑，看起來身材仍十分纖瘦，可見產後鏟肉有成。

隨後海哈金喜和李嫣到了一處商場並進了服飾店閒逛，李嫣試穿衣服時，海哈金喜便幫忙出主意，看似關係親密，之後眾人又一起坐車離開，一路上兩人都表情輕鬆面帶笑意，而王菲愛女李嫣過去常發文嗆爸爸，被說是遺傳了媽媽的直率個性，這回見她和海哈金喜互動頻頻，推測這位美女新繼母應該已經成功收服了李嫣的心。