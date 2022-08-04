金門縣政府在今天擴大主管會報中，表揚111年度績優員工-工務處約僱人員林明聖、衛生局約用人員洪欣瑋等2人及績優團體自來水廠。縣長楊鎮浯肯定他們在工作崗位全力以赴，發揮團隊合作精神，可為全體員工學習的楷模。

縣府說明，這項績優員工選拔的目的在鼓勵同仁並塑造主動、積極、創新之公務文化，提升機關服務效能。由各單位遴薦適當人選或團體，再經選拔小組初、複審通過。

其中，工務處約聘人員林明聖的獲獎理由是訂定「道路工程施工及品質計畫書（參考範本）」及「公共工程估驗計價作業程序」，加速公共工程計畫書提送時效及估驗計價作業執行；訂定「加速公共工程執行效率與工程管理精進方案」，以利工程作業執行有一致性作法，減少人為差異，加速工程執行效率。

衛生局約用人員洪欣瑋則是：執行長期照顧年度整合型計畫，以遂計畫推行；為使更多服務單位投入長期照顧，回歸市場機制、執行精簡政策，有效落實用人成本效益。

自來水廠則以「金門縣自來水廠行政服務效能精進措施」包括多元支付繳費方式、開立雲端電子發票、節能減碳鼓勵申辦電子帳單、手機簡訊傳送停水訊息（汰換水表等用水資訊）、疫情期間超商繳費免手續費、節水公車及走動多元宣導，並辦理智慧水管理─試辦裝設智慧水表，提供漏水偵漏及警示分析等智慧功能，協助用水管理，並減少水費爭議，獲得審查通過。