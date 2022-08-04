今天是浪漫的七夕情人節，不少情侶、夫妻早已規劃好約會行程，準備度過難忘的一天，而在台灣民俗上，今天也是七娘母與床母生日。對此，命理專家小孟老師在臉書粉專發文分享3大轉運法，無論是求感情、求財運，還是求小孩健康平安長大都可以。

一、求感情

七夕情人節這天是一年中求感情最好的日子，當天晚上7點，用一張銀色的紙剪7個圓圈，並貼放在窗戶旁，象徵北斗七星，牛郎織女很快就會為你帶來好的姻緣。若有暗戀對象，可在貼完七個圓圈後想像對方的臉，就能有情人終成眷屬。

二、求財運

七夕情人節這天，可以在中午11點至下午1點期間，帶一瓶未開封的水放到七娘媽或月老廟的桌上祭拜，拜完後立刻將水喝掉，49天後就能得到強大的桃花貴人或金錢貴人。

三、未滿16歲的小孩要轉大人

民間相傳七夕是床母生日， 未滿16歲的小孩轉大人要用「麻油雞與油飯」，並對著小孩的床拜床母，床母就會為小朋友加持，之後也會比較好帶。

小孟老師日前也曾發文提醒，七夕情人節這天有8大禁忌，包括避免吃牛肉、避免服裝上有破洞、避免搬動床、不可打罵小孩、床上不可以擺娃娃、不宜提分手、盡量選在下午4點至晚上6點半拜床母，以及拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子等。