為發展苗栗海線4鄉鎮，苗栗縣政府將「國際雙慢城」慢生活理念，推展至「苗栗慢魚海岸Miaoli Slow Fish」已邁入第4年，近日由縣府召集跨局處相關單位，與國際慢食組織台灣總監及專家學者，研商籌組輔導團資源整合會議，為2023年義大利國際慢食年會跨足國際做好準備。

苗栗縣政府2020年以「Slow Fish Miaoli」獲得國際慢食組織的肯定，正式成為國際慢食組織成員，今年度苗栗慢魚海岸計畫串連各局處資源，首先由觀光面向將針對分眾，開發各式精緻化沿海主題，拓展在地深度旅遊及體驗，導入苗栗慢魚運動內涵期以帶動人潮，並積累能量推動於各海線發展面向，實踐「相遇苗栗慢魚海岸 享受美好山海生活」。

今年邀請「國際慢食組織」台灣辦公室許宮璉總監出席會議，為今年即將開始的義大利國際慢食年會帶來最新消息，探討後疫情時代的思考模式，以「再生」、「食」為題，分享各地農法、運輸系統的轉變及思考飲食消費。

苗栗縣政府持續關注國際慢魚運動，並納入縣政計畫重大列管推動，更在2021年打造首創「苗栗慢魚運動五大內涵及指標」，本次會議討論亮化19項指標，訂立長期發展與追蹤計畫，以達永續推廣目標。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣政府動員縣府相關局處、地方公所及漁會等單位，凝聚共識推動「國際慢魚運動」，整合海線軟硬體各面向，將「苗栗慢魚海岸」長期耕耘成果展露於國際平台，期盼於國際上展現苗栗慢魚運動特色文化與成果。