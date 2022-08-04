解放軍將在台灣周邊六個地區同步進行軍演，被外界視為海空封鎖台灣長達3天。不少人擔憂台灣本土的存糧問題，食品業者說，基本上國內存糧是夠的，依各公司不同約有1~2個月的庫存，台灣被封鎖3~4天影響並不大，但若變成常態性的話，就無法預知了。

食品業者指出，被封鎖的時間長，其實海運繞來繞去貨物還是可以進來，以一條船約能承戴萬噸的黃豆，價值大約10多億元，規避海上的風險每個公司都會投保，但是，如果台灣海峽被認為是危險地段，投保公司恐將調高保費，會讓成本提高。

目前國際黃小玉價格雖然有所回跌，但俄烏戰爭還在打，加上氣候異常，食品業者認為，黃小玉價格要大幅回檔實在不太可能，各食品業者Q3正好使用最高價的原物料，不過，Q4的價格有便宜一點，各家食品業者的成本壓力將會降低一些。

農曆7月有中元節檔期，夏季又是銷售旺季，食品股業績有動能，不過，因今年上游原物料飆高，侵蝕獲利表現，屋漏偏逢連夜雨的是，大陸又宣布禁止台灣食品進口，受到消息面的打擊，食品類股這兩日表現十分弱勢，在短線跌深、線型又還沒轉強的情形下，操作上停看聽較為適合。

今日食品個股紛紛下跌，統一(1216)昨遭外資賣超939張，目前持股比約40.57%，今日開高走低，盤中跌幅約1.8%；大飲(1213)、愛之味(1217)跌幅都在3%以上，拖累盤中食品股指數大跌逾3%。宏亞(1236)則因持有新藥股王藥華藥(6446)，今日隨著藥華藥大漲，股價一度逆勢上漲1.7%，成為領頭羊。

臺鹽(1737)今年適逢70週年，推出各項優惠活動，酷暑到來，全台高溫炎熱，台灣機能水市佔率第一的「台鹽海洋鹼性離子水」供不應求，目前也正加緊趕工，希望能滿足市場所需。黑松(1234)旗下的黑松沙士攜手台灣人氣插畫家「紙上行旅」創辦人鄧彧，以簡約、色彩豐富的插畫風格呈現，描繪出每位店家老闆實踐夢想的模樣，兩款特製罐集合了全台10間店的獨有特色，限量2千組，搶攻酷暑飲料商機。